Esporte Seleção feminina de vôlei bate Rússia na estreia no Torneio de Montreux Comandadas do técnico José Roberto Guimarães vencem por 3 sets a 1, com parciais de 24/26, 25/21, 25/21 e 25/23

Com uma boa virada, a seleção brasileira feminina de vôlei estreou com vitória no Torneio de Montreux, na Suíça, nesta terça-feira. Diante da Rússia, as comandadas do técnico José Roberto Guimarães levaram a melhor pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 24/26, 25/21, 25/21 e 25/23. A competição serve de preparação final para o Brasil antes do Mundial. Atual campeã...