Esporte Seleção feminina cai para Argentina na final do Sul-Americano e perde hegemonia Derrota na competição expõe momento delicado que vive o basquete feminino no Brasil, uma vez que a 34 anos a seleção não perde o campeonato

A seleção brasileira feminina de basquete ficou com o vice-campeonato do Sul-Americano, disputado na cidade de Tunja, na Colômbia. Na noite desta terça-feira (04), as comandadas do técnico Carlos Lima levaram a virada no último quarto e perderam a decisão para a Argentina por 65 a 64. A derrota desta terça-feira acabou por encerrando longa hegemonia da seleção, pois e...