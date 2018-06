Esporte Seleção feminina cai diante dos EUA e perde chance de liderar Liga das Nações Equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães foi derrotada pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 26/28, 25/21 e 25/18, na cidade chinesa de Jiangmen

A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu nesta quarta-feira a oportunidade de alcançar a liderança da Liga das Nações. Diante dos Estados Unidos, que ocupa a ponta da tabela, as brasileiras foram derrotadas pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 26/28, 25/21 e 25/18, na cidade chinesa de Jiangmen. Com o resultado, o time comandado pelo técnico José R...