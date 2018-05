Esporte Seleção feminina bate República Dominicana e fatura 5ª vitória É a quinta vitória do Brasil em seis jogos na compeitção. Única derrota foi para a Alemanha, em Barueri (SP)

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou mais uma fácil vitória na Liga das Nações. Nesta quinta-feira (24), no duelo que encerrou a sua participação na segunda semana do torneio, em Ancara, a equipe derrotou a República Dominicana por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/10 e 25/13. Esta foi a quinta vitória do Brasil em seis jogos na Liga das Nações....