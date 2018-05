Esporte Seleção feminina bate Coreia do Sul e amplia série de vitórias na Liga das Nações Em Apeldoorn, na Holanda, o time brasileiro fez 3 a 1 na equipe sul-coreana e chegou a cinco vitórias consecutivas, somando 17 pontos

A seleção brasileira feminina de vôlei somou mais uma vitória na Liga das Nações nesta terça-feira (29). No primeiro desafio da terceira semana da competição, em Apeldoorn, na Holanda, a equipe de José Roberto Guimarães não teve maiores dificuldades para passar pela Coreia do Sul por 3 sets a 1, com parciais de 25/11, 25/14, 31/33 e 25/20. A seleção chegou para a terc...