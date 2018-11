Esporte Seleção em Goiânia com chuva, empate e invasão de campo: o amistoso em imagens

A seleção brasileira sub-20 fez o último amistoso preparatório para o Campeonato Sul-Americano em Goiânia. O jogo contra a Colômbia, que terminou empatado por 2 a 2, foi disputado debaixo de chuva insistente, no Estádio Olímpico. Após o apito final, parte da torcida invadiu o gramado do Estádio Olímpico. Os torcedores cercaram Vinicius Jr para tirar selfies com o ...