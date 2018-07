Esporte Seleção de 2018 aprendeu com os erros da Copa de 2014, avalia Parreira Campeão há 24 anos, técnico compara a atual fase aos períodos entre 1966 e 1970 ou entre 1990 e 1994

A seleção brasileira da Copa do Mundo da Rússia aprendeu dos erros do time de 2014. A avaliação é de Carlos Alberto Parreira, coordenador técnico da CBF há quatro anos. Ele compara a atual fase aos períodos entre 1966 e 1970 ou entre 1990 e 1994. Em todas essas épocas, um fracasso levou o time a se recuperar e, quatro anos depois, levantar a taça. Com seis Mundia...