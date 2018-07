Esporte Seleção da Inglaterra desembarca em Birmingham sem festa Os ingleses não contaram com uma recepção calorosa no desembarque no Aeroporto Internacional de Birmingham neste domingo

Quarta colocada na Copa do Mundo da Rússia, a delegação da Inglaterra voltou para casa sem festa. Ao contrário dos jogadores da Bélgica, que foram recebidos por milhares de torcedores em Bruxelas, os ingleses não contaram com uma recepção calorosa no desembarque no Aeroporto Internacional de Birmingham neste domingo. Os jogadores chegaram perto das 12 horas (de Br...