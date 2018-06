Esporte Seleção da Espanha recebe visita do Rei Felipe VI antes de embarcar para Rússia A Fúria está no Grupo B, ao lado de Portugal, Irã e Marrocos

A delegação da seleção espanhola que vai disputar a Copa do Mundo na Rússia recebeu nesta quinta-feira a visita do Rei da Espanha, Felipe VI, que desejou sorte ao elenco e à comissão técnica que vão representar o país no Mundial. Ele posou para foto com os jogadores no centro de treinamento em Las Rozas de Madri e ganhou uma camisa de jogo da equipe. Depois do enc...