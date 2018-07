Esporte Seleção brasileira volta para Sochi, mas deixará cidade de vez nesta quinta-feira Os brasileiros ficarão na cidade por mais dois dias, antes de viajar para Kazan

A passagem da seleção brasileira por Sochi, seu "quartel-general" durante a Copa do Mundo, está com os dias contados. Após se classificar às quartas de final com a vitória por 2 a 0 sobre o México, nesta segunda-feira (2), a equipe ainda vai treinar por dois dias na sua base na Rússia, mas a deixará de vez nesta quinta, na véspera do seu próximo compromisso na competição. Após o triu...