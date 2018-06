Esporte Seleção brasileira vestirá azul no segundo jogo da Copa do Mundo

A CBF divulgou nesta sexta-feira a combinação de uniformes a ser utilizada pela seleção brasileira nos jogos da primeira fase da Copa do Mundo da Rússia. A equipe enfrentará a Suíça, na estreia, e a Sérvia, no terceiro jogo, com as cores tradicionais: camisa amarela, calção azul e meiões brancos. Contra a Costa Rica, o Brasil jogará inteiramente de azul. A Fifa n...