Esporte Seleção Brasileira treina em Londres para jogo contra a Arábia Saudita O jogo amistoso será nesta sexta-feira (12), às 15h, no estádio King Saud University, em Riade

Comandada pelo treinador Tite, a Seleção Brasileira de futebol se prepara para enfrentar o time da Arábaia Saudita, em jogo amistoso nesta sexta-feira (12), às 15h, no estádio King Saud University, em Riade. Os treinos estão sendo realizados no Centro de Treinamento do Tottenham, em Londres. Nessa terça-feira (9), Tite dividiu os jogadores, enquanto um grupo fazia ...