Esporte Seleção brasileira tenta passar da sombra à luz na Copa da Rússia Brasil estreia no Mundial buscando apagar fracassos nas últimas três edições, entre eles uma vexatória eliminação com goleada por 7 a 1 em 2014. Equipe busca título após 12 anos do penta, conquistado em 2002

Quando a bola rolar na Arena Rostov, neste domingo (17), às 15 horas (horário de Brasília), a seleção brasileira, que joga contra a Suíça, inicia uma trajetória para tentar fechar um ciclo de redenção no futebol mundial. O amargo gosto do 7 a 1, na semifinal do Mundial de 2014, emplacado pela Alemanha, ainda está presente, embora minimizado pelo espírito de confiança exal...