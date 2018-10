Esporte Seleção brasileira tem clássico propício para ganhar moral Contra Argentina sem Messi, Brasil reencontra único algoz de Tite antes da Copa da Rússia

Embora tenha fracassado junto com a seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, Tite ostenta um ótimo retrospecto à frente da equipe nacional. Em 29 partidas no comando desde quando assumiu o cargo, em junho 2016, o técnico contabilizou 23 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. E o único revés sofrido pelo Brasil com o treinador antes do Mundial ocorreu diante da Argen...