Esporte Seleção brasileira recebe visita de Parreira e faz último treino em Teresópolis Os trabalhos com bola serão intensificados a partir da próxima segunda-feira, quando a equipe começa sua "fase europeia" de preparação

Cerca de 50 torcedores fizeram plantão no acesso à Granja Comary para a despedida da seleção brasileira, que deixou Teresópolis entre o final da manhã e o início da tarde deste sábado. Nenhum deles, contudo, conseguiu ver seus ídolos. Isso porque parte do elenco voltou ao Rio de micro-ônibus com vidros escuros e outra parte viajou de helicóptero. A assessoria de imprensa...