Esporte Seleção brasileira faz treino leve em preparação para clássico

A seleção brasileira não teve descanso após vencer a Arábia Saudita por 2 a 0, na capital Riad, na sexta-feira. Um dia depois do amistoso, o time comandado pelo técnico Tite retomou os treinos, já na cidade de Jeddah, local do jogo contra a Argentina, na terça-feira. A delegação viajou de Riad para Jeddah neste sábado, e fez um treino leve no fim da tarde. ...