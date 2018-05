Esporte Seleção brasileira faz treino aberto e segue preparação para jogos da Liga das Nações Partidas contra Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos serão realizadas no Goiânia Arena. Cerca de 300 torcedores acompanharam o treinamento do Brasil, nesta quinta-feira (31)

A seleção brasileira masculina de vôlei segue, em Goiânia, a preparação para a segunda rodada de jogos da Liga das Nações, que serão realizados no Goiânia Arena, neste final de semana. Com treino aberto para o público, realizado nesta quinta-feira (31), a delegação brasileira teve o primeiro contato direto com o torcedor goiano. Cerca de 300 torcedores, segundo a Confed...