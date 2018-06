Esporte Seleção brasileira fará dois amistosos nos Estados Unidos depois da Copa Adversários e cidades que receberão os jogos ainda não foram definidas

A seleção brasileira fará dois jogos amistosos nos Estados Unidos no mês de setembro. Um deles será contra a equipe da casa; o outro contra um adversário a ser definido. As cidades também não estão determinadas, mas é quase certo que pelo menos uma das partidas ocorra em Nova York. Vai ser a retomada da equipe após a Copa do Mundo da Rússia. A curiosidade é que ...