Esporte Seleção brasileira encara perigo belga à frente Brasil pega rival à altura em primeiro de dois desafios que terá para voltar a uma final após 16 anos

Dentre as equipes remanescentes na Copa do Mundo, Brasil e Bélgica são as melhores colocadas no ranking da Fifa. O confronto desta sexta-feira (6), às 15 horas (de Brasília), na Arena Kazan, coloca frente a frente 2º e 3º colocados na lista - os brasileiros estão acima e a Alemanha é líder. A magnitude do confronto coloca em xeque o sonho do hexa verde-amarelo e a oportunidad...