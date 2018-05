Esporte Seleção brasileira de vôlei atenderá torcedores em sessão de autógrafos Ação vai ocorrer no Shopping Flamboyant, neste sábado (2), entre 11h30 e 12h30; Ao todo, 200 camisetas serão autografadas por Lucão, Eder, Mauricio Souza, Wallace, Evandro e Lipe

A seleção brasileira masculina de vôlei em Goiânia, que desembarcou nesta quarta-feira no Aeroporto Santa Genoveva, possui na sua programação uma sessão de autógrafos para os torcedores goianos. A ação, entre patrocinadores da seleção brasileira, receberá jogadores do Brasil no Shopping Flamboyant. Ao todo, 200 camisetas serão autografadas pelos jogadores Lucão, Ede...