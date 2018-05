Esporte Seleção brasileira chega em Londres e super CT está à espera de Neymar e Cia. Instalações que serão utilizadas por Tite na reta final de treinos preparatórios para a Copa são uma das mais modernas do mundo

A seleção brasileira terá à disposição, a partir desta segunda-feira (28), em Londres, um dos mais modernos centros de treinamentos do futebol mundial. A segunda fase de preparação para a Copa da Rússia vai ser feita no CT do Tottenham, que tem duas das principais características desejadas pela comissão técnica liderada por Tite: infraestrutura e privacidade. Por isso, f...