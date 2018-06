Esporte Seleção é recebida em Sochi com dança típica em hotel e torcedores em aeroporto Delegação brasileira chegou à cidade do sudoeste da Rússia às 2h45 de segunda-feira (20h45 de domingo pelo horário de Brasília); atletas estão de folga nesta segunda-feira (11)

A seleção brasileira já está em Sochi, onde vai realizar a sua fase final de preparação para a Copa do Mundo e ficará concentrada durante as fases iniciais do torneio. No início da madrugada de segunda-feira no horário local (noite de domingo no Brasil), apenas horas após derrotar a Áustria por 3 a 0 em Viena, no seu último amistoso preparatório para a competição, a d...