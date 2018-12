Esporte Seleção é chamada para Sul-Americano Sub-20 com Rodrygo e sem Vinicius Junior Além do jogador do Real Madrid, quem também não foi convocado é o atacante Paulinho, do Bayer Leverkusen

Com a presença do atacante Rodrygo, mas sem Vinicius Junior, o técnico Carlos Amadeu divulgou nesta quinta-feira (13) a lista de convocados da seleção brasileira para a disputa do Sul-Americano Sub-20, torneio que vai ser disputado em janeiro, no Chile, sendo classificatório ao Mundial. A ausência de Vinicius Junior não surpreende em função da dificuldade encontrada ...