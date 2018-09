Esporte Seis jogadores brasileiros concorrem à vaga na 'seleção do mundo' Lista apresentada pela Fifa conta com 55 nomes, sendo nove espanhóis

Seis brasileiros concorrem a um lugar na seleção do mundo de 2018. A lista de 55 nomes apresentada nesta segunda-feira pela Fifa e pela FIFPro inclui Daniel Alves, Marcelo, Thiago Silva, Casemiro, Philippe Coutinho e Neymar. O atacante do Paris Saint-Germain e agora capitão permanente da seleção brasileira havia ficado de fora da lista dos dez melhores jogadores do mun...