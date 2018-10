Esporte Segundona comparada à corrida

A Série B do Campeonato Brasileiro está em sua reta final e cada tropeço pode custar caro para quem briga pelo acesso ou quem corre contra o tempo para se afastar da zona da degola. O técnico Hemerson Maria comparou esse momento da competição com uma corrida de automobilismo. “Quanto mais você se aproxima do objetivo, é como o piloto de automobilismo chegando na reta final...