Esporte Segundo título da Copa consagra longa trajetória de Deschamps com a França Treinador foi um dos líderes da França de 1998 e está no comando técnico da seleção desde 2012

As duas conquistas da França em Copas do Mundo têm um personagem em comum: Didier Deschamps. Líder em 1998 dentro de campo, quando levantou o troféu em casa após o triunfo por 3 a 0 na final com o Brasil, o ex-volante levou este papel de comando para fora das quatro linhas e se consagrou definitivamente ao ser o técnico que levou o país ao título na Rússia, com a vitória p...