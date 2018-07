Esporte Sefaz diz que fornecimento de energia de praças esportivas será restabelecido nesta terça-feira Secretaria é responsável por acordo (TARE) que programa os pagamentos da Agetop. Promessa é de que eventos esportivos ocorram com normalidade

A Secretaria de Estado e da Fazenda (Sefaz) informou, por meio de nota, que o fornecimento de energia do Ginásio Rio Vermelho, do Estádio Olímpico e do Autódromo Internacional de Goiânia será restabelecido na manhã desta terça-feira (31). Segundo a Sefaz, o corte de energia, realizado pela Enel nesta segunda-feira (30), se deu por “divergências na nego...