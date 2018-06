Esporte Seduce promete corrigir problemas do Goiânia Arena para últimos jogos Brasil supera Japão no Goiânia Arena, que volta a apresentar falhas em jogo internacional

Para vencer o Japão por 3 sets a 0, neste sábado (2), pela Liga das Nações, o Brasil teve de superar alguns problemas: dentro e fora da quadra. Queda de energia, paralisação do jogo e falta de água no Goiânia Arena, além da ofensividade inicial do time visitante. Depois de vencer o primeiro set por 26 a 24, a seleção deslanchou nos dois sets seguintes e fechou a...