Esporte Secretaria da Fazenda diz que Fla pagou 10 de 31 multas por irregularidades em CT Em nota, a secretaria explicou que, por questões de sigilo fiscal, não pode divulgar os valores das multas

A Secretaria Municipal de Fazenda do Rio informou neste sábado que o Flamengo pagou 10 das 31 multas aplicadas pelo órgão por irregularidades no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, onde aconteceu o incêndio que matou dez adolescentes na sexta-feira. Em nota, a secretaria explicou que, por questões de sigilo fiscal, não pode divulgar os valores ...