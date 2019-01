Esporte 'Se tiver que comemorar, vou comemorar', diz Moisés sobre possível gol contra o Vila Nova Atacante, reforço da Aparecidense, mostrou carinho pelo ex-clube e disse que, caso marque, deixará a emoção do momento tomar conta, mas demonstrará respeito

Ídolo do Vila Nova na conquista do Brasileiro da Série C em 2015, Moisés está de volta ao futebol goiano, mas agora vestindo as cores da Aparecidense. Logo na abertura do Estadual deste ano, no próximo sábado (19), às 17h, no Serra Dourada, as duas equipes se enfrentarão. Ao comentar sobre a expectativa para a partida, o atacante disse que, apesar do passado de glórias n...