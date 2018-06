Esporte 'Se tinha algum momento para tropeçar, era agora', diz Alisson após estreia

O goleiro Alisson, da seleção brasileira, buscou ser otimista na noite deste domingo para comentar o empate por 1 a 1 da equipe com a Suíça, em Rostov, na estreia da Copa do Mundo. O jogador da Roma afirmou que o tropeço, apesar de ser decepcionante, veio na hora certa, por se tratar da fase de grupos, momento do torneio em que ainda não há jogos eliminatórios. "Se tinha ...