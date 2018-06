Esporte 'Se eu estivesse em campo no 7 a 1, o resultado seria diferente', diz Neymar

Vivendo a melhor fase dos últimos anos e estando às vésperas da estreia na Copa do Mundo da Rússia, a seleção brasileira lutará para tentar apagar da memória o pior resultado da sua história, a goleada de 7 a 1 sofrida diante da Alemanha no Mundial de 2014, no Brasil. No entanto, o principal craque do time canarinho, Neymar, ainda sofre bastante com o resultado e afirma q...