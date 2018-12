Esporte Schelotto faz testes no ataque do Boca Juniors em 1º treino na Espanha A grande decisão da Libertadores está marcada para domingo (9), no estádio Santiago Bernabéu

O técnico Guillermo Barros Schelotto fez testes no setor ofensivo do Boca Juniors, no primeiro treino do time argentino em solo espanhol, nesta quinta-feira (6), e tentou despistar sobre a escalação da equipe para a finalíssima da Copa Libertadores, no domingo, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Diante de dezenas de jornalistas e veículos de comunicação, Schelotto c...