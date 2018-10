Esporte Sassá é suspenso por 6 jogos e atletas do Palmeiras levam gancho de duas partidas Jogadores se envolveram em confusão na semifinal da Copa do Brasil, na qual o time mineiro avançou para a final do torneio nacional

A confusão ao fim do duelo entre Cruzeiro e Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil, rendeu punições aos jogadores das duas equipes, em julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quinta-feira. O atacante Sassá sofreu a sanção mais pesada: seis jogos de gancho. E os laterais Diogo Barbosa e Mayke, ambos da equipe paulista, foram suspensos p...