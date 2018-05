Esporte Saraiva e Sesc promovem troca de figurinhas para o álbum da Copa do Mundo Além da troca, haverá sorteio de álbuns e figurinhas em algumas das unidades do Sesc

Às vésperas do início da Copa do Mundo, a Saraiva e o Sesc estão promovendo encontros para troca de figurinhas da Copa do Mundo com o intuito de ajudar os colecionadores a trocarem suas figurinhas repetidas e completarem seus álbuns antes do início da competição. Lançado no mês de março, o álbum é uma febre e as trocas de figurinhas têm movimentado diversos lugares e...