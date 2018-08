Esporte Santos terá de pagar por vandalismo Secretaria faz balanço de danos no Pacaembu e mandará conta do prejuízo ao clube alvinegro

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo divulgou nesta quarta-feira uma nota oficial em que faz um balanço inicial dos estragos provocados no estádio do Pacaembu, na noite de terça, durante o confronto entre Santos e Independiente, pela Copa Libertadores, e apontou que mais de 60 cadeiras foram destruídas na confusão que provocou o encerramento precoce do jogo...