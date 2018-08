Esporte Santos promete 'ir a todas instâncias' e reclama de punição 'dupla' Caso não obtenha resposta no recurso, o peixe promete levar o caso a Fifa e a Corte Arbitral do Esporte

Punido pela Conmebol com o placar desfavorável de 3 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Independiente, o Santos divulgou uma nota oficial, nesta terça-feira (28), em que exibe o seu descontentamento com a decisão e promete recorrer à todas instâncias para buscar uma reversão da pena. Isso indica que além de recorrer ao tribunal de...