Santos perde para o América-MG e chega ao 4º jogo sem vitória

Com gol polêmico, fruto de um pênalti duvidoso no final do primeiro tempo, o Santos perdeu do América Mineiro na noite deste domingo pelo placar de 1 a 0, na Vila Belmiro, e chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Brasileiro. Ruy marcou o gol que deu o segundo triunfo seguido à equipe mineira, o primeiro fora de casa na competição. O time paulis...