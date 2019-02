Esporte Santos oficializa contratação do meia peruano Cueva Diretoria do Peixe dá mais opção para o técnico Jorge Sampaoli

O meia Christian Cueva é o novo reforço do Santos. Nesta quinta-feira (7), o clube da Vila Belmiro oficializou a contratação do jogador peruano, que estava no Krasnodar, da Rússia. Ele chega por empréstimo até 30 de janeiro de 2020, quando passará a ver um outro acordo entre as partes, em definitivo e que irá vigorar até o fim de 2022. Antes de fechar com o Santo...