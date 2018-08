Esporte Santos libera David Braz e Emiliano Vecchio para negociar com outros clubes Os jogadores já não vão estar em campo no sábado (4), onde o Peixe irá enfrentar o Botafogo, no Engenhão

Um dia depois da derrota para o Cruzeiro por 1 a 0, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Santos teve uma reapresentação agitada nesta quinta-feira no CT Rei Pelé. Além da apresentação oficial do atacante paraguaio Derlis González, contratado junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, a diretoria revelou que o z...