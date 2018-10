Esporte Santos faz 3 gols em 5 minutos e derrota time reserva do Fluminense Na Vila Belmiro, equipe santista se impõe. Tricolor carioca poupa time por causa do jogo de quarta-feira pela Copa Sul-Americana, contra o Nacional-URU

Em um jogo marcado pela insistência, o Santos sofreu, mas venceu o Fluminense por 3 a 0 neste sábado (27), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar fez o triunfo parecer fácil, mas o time da casa teve dificuldades até os 38 minutos do segundo tempo, quando abriu o placar. Acabou fazendo três gols em apenas cinco minutos para c...