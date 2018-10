Esporte Santos empata com o Corinthians e conquista o tetracampeonato paulista feminino Assim como em 2017, Santos conquista o título estadual e o time da Capital fica com o vice-campeonato

O Santos empatou com o Corinthians por 2 a 2, neste sábado, no Parque São Jorge, em São Paulo, resultado que garantiu ao clube santista o quarto título do Campeonato Paulista Feminino. Além dessa conquista em 2018, as demais aconteceram em 2007, 2010 e 2011. O Santos jogava pelo empate por causa da vitória por 1 a 0 na partida de ida, conquistada na última terça-feira...