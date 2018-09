Esporte Santos e Vasco empatam em jogo atrasado da 3ª rodada Santos e Vasco não aproveitam para encaminhar seus objetivos, mas cariocas celebram ponto fora de casa

Santos e Vasco fizeram um jogo bastante disputado e sem muita qualidade técnica, nesta quinta-feira (27) à noite, no Pacaembu. O empate, por 1 a 1, foi justo, mas ruim para as duas equipes na classificação do Campeonato Brasileiro. Os paulistas chegam aos 33 pontos, na 11ª colocação, enquanto os cariocas em 16º, têm 29 pontos. O jogo era atrasado da 3ª rodada. Pa...