Esporte Santos e São Paulo lutam por diferentes objetivos na Vila Belmiro Clássico ocorre neste domingo (16), a partir das 16h

Santos e São Paulo fazem neste domingo, a partir das 16 horas, na Vila Belmiro, um clássico por diferentes e importantes objetivos na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time da Vila Belmiro busca se aproximar do grupo que almeja uma vaga na próxima Copa Libertadores, a equipe do Morumbi tenta se manter na briga direta com o Internacional pela liderança. ...