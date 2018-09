Esporte Santos e Grêmio decepcionam e ficam no 0 a 0 no Pacaembu pelo Brasileirão Time gaúcho poderia chegar até à 3ª colocação em caso de vitória, mas fecha a rodada em 5º, com 41 pontos

Santos e Grêmio entraram em campo embalados nesta quinta-feira (6), no Pacaembu, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o que se viu foi um duelo de baixíssimo nível técnico. As duas equipes decepcionaram e não passaram de um insosso empate sem gols que não favoreceu nenhum dos dois na luta por melhores colocações na tabela. A partida escancarou mais uma ve...