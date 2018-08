Esporte Santos cita caso do River e pede que Sánchez cumpra suspensão no jogo de volta Apesar do pedido a CONMEBOL, time brasileiro mantém opinião de que jogador santista foi escalado de forma regular

O Santos divulgou nesta sexta-feira (24) um ofício enviado à Conmebol sobre o caso do volante Carlos Sánchez. Na data limite para o envio de sua defesa à entidade sul-americana, após a abertura de um expediente disciplinar pela mesma, o clube pediu que o jogador cumpra o suposto jogo restante de suspensão no confronto de volta diante do Independiente pelas oitavas de f...