Esporte Santos arranca empate em erro bizarro e Inter perde vice-liderança do Brasileiro

Em um dos melhores jogos deste segundo turno do Brasileirão, Internacional e Santos empataram por 2 a 2 na noite desta segunda-feira, no encerramento da 30ª rodada. Numa partida eletrizante no Beira-Rio, o time paulista saiu na frente, mas levou a virada e precisou contar com um erro bizarro da defesa anfitriã para arrancar o empate. A partida foi marcada ainda ...