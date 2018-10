Esporte Santos aproveita fragilidade do Corinthians e derrota o rival no Pacaembu Gol de Gabriel deixa a equipe santista mais perto do G6, enquanto corintianos podem começar a se aproximar da zona de rebaixamento

O Santos soube aproveitar a fragilidade e o fato do Corinthians estar com a cabeça longe para derrotar o rival por 1 a 0, gol de Gabriel, passar a ter maior ambição no Campeonato Brasileiro e deixar o adversário em uma situação que pode se tornar delicada, dependendo dos resultados. Como esperado, Jair Ventura apostou em um time quase todo r...