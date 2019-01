Esporte Santos anuncia venezuelano Soteldo e fecha primeira contratação para 2019 Clube tem o primeiro jogo da temporada contra o Corinthians, neste domingo (13)

Na véspera do seu primeiro compromisso em 2019, o Santos enfim oficializou uma contratação para a temporada. Neste sábado, o clube anunciou a chegada do meia venezuelano Yeferson Soteldo, que em 2018 atuou pela Universidad de Chile, mas pertencia ao Huachipato. A contratação de Soteldo atende a um pedido do técnico argentino Jorge Sampaoli, que assumiu o comando d...