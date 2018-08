Esporte Santos é punido e terá de vencer por 4 gols de diferença para avançar O tribunal determinou "como perdedor o Santos da partida disputada contra o Independiente, pela ida das oitavas de final da Libertadores"

A Conmebol anunciou nesta terça-feira que o Santos foi punido com um placar desfavorável de 3 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, em Avelllaneda, contra o Independiente, em função da escalação irregular do meio-campista Carlos Sánchez. Além disso, o uruguaio está suspenso do duelo de volta, marcado para esta terça, às 19h30, no Pacaembu. Com a...